Johnson kljub vse glasnejšim kritikam in izgubi podpore ne namerava odstopiti

London, 6. julija - Britanski premier Boris Johnson je kljub valu ministrskih odstopov, ostrim kritikam nekdanjega ministra Sajida Javida in znakom, da podpora konservativni stranki upada, zavrnil pozive k odstopu. Dejal je, da si tega v trenutnih težkih razmerah v Evropi ne more privoščiti in se zavezal, da bo vlada nadaljevala z uresničevanjem svojega mandata.