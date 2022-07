Johnsonovo vlado pretresla nova odstopa

London, 6. julija - Po torkovem odstopu finančnega ministra Rishija Sunaka in zdravstvenega ministra Sajida Javida sta danes odstopni izjavi britanskemu premierju Borisu Johnsonu podala še minister za otroke in družine Will Quince in sekretarka na ministrstvu za promet Laura Trott. V luči tega se bo Johnson danes soočil z dvema parlamentarnima zaslišanjema.