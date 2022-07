V nesreči ob obali Libije umrlo 22 malijskih migrantov

Ženeva, 6. julija - V nesreči v bližini libijske obale je umrlo 22 malijskih migrantov, ki so se z gumijastim čolnom odpravili na pot v Evropo, so v torek sporočili Združeni narodi. Libijska obalna straža je medtem uspela rešiti 61 preživelih, kot glavna vzroka za smrti so navedli utopitve in dehidracijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.