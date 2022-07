Plaže v Odesi poleti ostajajo zaprte zaradi nevarnosti min

Odesa, 6. julija - Plaže v ukrajinskem obalnem mestu Odesa bodo to poletje zaprte, med drugim zaradi nevarnosti min, je v torek sporočil guverner Odese Maksim Marčenko. Plavajoče mine so po njegovih besedah že povzročile več smrtnih žrtev, do teh tragedij pa je prišlo zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov.