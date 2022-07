Rižanski vodovod zaradi suše poziva k odgovornemu ravnanju z vodo

Koper, 1. julija - Vodni viri so zaradi dolgotrajne suše še vedno na preizkušnji, razmere pa kritične, opozarjajo pri Rižanskem vodovodu Koper, kjer so vnovič pozvali k varčni in odgovorni uporabi vode. "Z odgovornim ravnanje vodooskrba ne bo ogrožena," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.