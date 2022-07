S pesniškim večerom začetek festivala Pranger

Ljubljana, 6. julija - S pesniškim večerom v Trubarjevi hiši literature se drevi začenja 19. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije Pranger. V jedru festivala, ki bo do 9. julija potekal še v Rogaški Slatini, so kritiške razprave o devetih zbirkah poezije po izboru treh literarnih kritikov. Konceptualna razprava na temo Poezija & jeza bo tokrat oktobra.