Letošnji Pranger o poeziji in jezi

Ljubljana, 28. junija - V Ljubljani in Rogaški Slatini bo od 6. do 9. julija potekalo 19. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije Pranger. Program festivala prinaša refleksijo devetih pesniških zbirk iz leta 2021, podelitev Stritarjeve nagrade za mladega kritika ali kritičarko ter program za otroke ELA - Mali Pranger.