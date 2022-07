Poročila o napadu na Belgorod; posnetki proruskih sil v središču Lisičanska

Moskva/Kijev, 3. julija - Oblasti ruskega Belgoroda so sporočile, da je v bližini meje z Ukrajino odjeknila vrsta eksplozij, ki so uničile več stanovanjskih zgradb in terjale najmanj tri življenja, še štirje ljudje naj bi bili ranjeni. Medtem iz mesta Lisičansk na vzhodu Ukrajine prihajajo posnetki, sodeč po katerih naj bi proruske sile že bile v središču mesta.