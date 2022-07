Bacheletova poziva k neodvisni preiskavi ubojev protestnikov v Sudanu

Ženeva, 2. julija - Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je sudanske oblasti v petek pozvala, naj začnejo neodvisno preiskavo, potem ko so varnostne sile v četrtek ubile najmanj devet demonstrantov, ki so se udeležili množičnega protesta in zahtevali konec vojaške oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.