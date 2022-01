V Sudanu po krvavem zatrtju protestov odstopil premier Hamdok

Kartum/Washington, 3. januarja - V Sudanu je v nedeljo odstopil premier Abdala Hamdok, potem ko mu ni uspelo oblikovati nove prehodne vlade, kot je to predvideval dogovor z voditelji oktobrskega vojaškega udara. Njegov odstop sledi politični krizi in tednom protestov proti vojaški hunti, ki je izvedla udar in tako ustavila krhko tranzicijo afriške države proti demokraciji.