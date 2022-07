Tedenski pregled - Slovenija od 1. do 7. 7.

Ljubljana, 8. julija - Vlada pripravlja nove ukrepe v boju proti draginji, obljubila je tudi pomoč kmetom. Zunanja ministrica Tanja Fajon je obiskala Nemčijo in Hrvaško. Razmere na RTVS, kjer izbirajo novega direktorja televizije, so vse težje. Ob vse večji suši sta na zahodu države izbruhnila večja požara. V tekmo za predsednika države so se podali še trije kandidati.