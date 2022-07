Tedenski pregled - svet od 1. do 7. 7.

Ljubljana, 8. julija - Britanski premier Boris Johnson se je po vrsti škandalov in vztrajanju, da bo ostal na položaju, vendarle odločil za umik. Ruske sile so zavzele Lisičansk in s tem celotno regijo Lugansk. V ledenem plazu na Marmoladi, ki naj bi se sprožil zaradi visokih temperatur, je umrlo več ljudi, Italija se sooča tudi s hudo sušo.