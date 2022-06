Na izviru Rižane ni več vode, v Vipavski dolini že prepovedi

Koper/Ajdovščina/Kanal, 23. junija - Na izviru Rižane ni več vode, tako da za pripravo pitne vode črpajo podtalnico, je danes povedal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj. Zaradi nizkih vodostajev bi lahko v državi v kratkem prišlo do pomanjkanja pitne vode, zato so pozivajo k njeni varčni rabi. V Vipavski dolini in v kanalski občini so že uvedli prve prepovedi glede porabe.