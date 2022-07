Predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih bo nadaljeval zakonodajno pot

Ljubljana, 1. julija - Poslanci DZ so danes na izredni seji z 80 glasovi soglasno sprejeli sklep, da je predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih primeren za nadaljnjo obravnavo. Namen zakona je poenotiti izhodišča za oblikovanje strokovnih in znanstvenih naslovov na vseh študijskih področjih in doseči mednarodno primerljivost.