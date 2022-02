Vlada pripravila predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih

Ljubljana, 24. februarja - Vlada je danes potrdila predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, s katerim želi med drugim poenotiti izhodišča za oblikovanje strokovnih in znanstvenih naslovov na vseh študijskih področjih in doseči mednarodno primerljivost. Predlog zakona bo DZ posredovala v obravnavo po rednem postopku, so sporočili po seji vlade.