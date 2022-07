Danes se začenja preventivna akcija Varnostni pas varuje vas

Ljubljana, 4. julija - Agencija za varnost prometa in policija danes začenjata nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas varuje vas. Akcija opozarja na pomembnost uporabe varnostnega pasu vseh potnikov na vsaki, tudi krajši poti. Do 21. junija so namreč policisti ugotovili že 22.376 kršitev uporabe varnostnih pasov, od tega kar 2407 kršitev pri otrocih.