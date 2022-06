AVP: Ob zastojih na avtocesti nujno ustvariti reševalni pas

Ljubljana, 26. junija - Ne glede na razlog zastoja je na avtocestah nujno ustvariti reševalni pas, ki intervencijskim služba omogoči hitrejši dostop do kraja nesreče oz. drugega izrednega dogodka, so na današnji novinarski konferenci pozvali predstavniki AVP skupaj s policijo in Zavodom Reševalni pas. Kot opozarjajo, pri reševanju življenj namreč šteje vsaka sekunda.