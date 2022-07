Trije vozniki na avtocesti z več kot 200 kilometri na uro

Celje/Maribor, 1. julija - Policisti so v četrtek na avtocesti pri Celju v smeri proti Mariboru ustavili madžarskega voznika, ki je z osebnim avtomobilom vozil s hitrostjo 226 kilometrov na uro. Na podravski avtocesti pa so ustavili državljana Slovenije pri vožnji s hitrostjo 205 kilometrov na uro in državljana Avstrije pri vožnji 200 kilometrov na uro.