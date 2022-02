Na štajerski avtocesti vozniku izmerili 229 kilometrov na uro

Šentrupert, 22. februarja - Celjski policisti so minuli konec tedna izven naselja Šentrupert na avtocesti, kjer je hitrost vožnje omejena na 130 kilometrov na uro, vozniku osebnega vozila izmerili hitrost 229 kilometrov na uro. Oglobili so ga za 1200 evrov in mu izrekli devet kazenskih točk. V nadzoru čez vikend pa so v slabih treh urah ugotovili 79 prekoračitev hitrosti.