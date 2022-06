Na zadnji dan seje pred poslanci tudi imenovanje viceguvernerja in predsednice računskega sodišča

Ljubljana, 1. julija - Poslanci in poslanke bodo na zadnji dan izredne seje DZ opravili več glasovanj o zakonodajnih predlogih, med drugim tudi o opozicijskih predlogih novel zdravstvene in socialne zakonodaje. Med mandatno-volilnimi zadevami pa sta na vrsti imenovanji viceguvernerja Banke Slovenije in predsednice računskega sodišča.