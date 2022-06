DZ bo glasoval o noveli zakona o nalezljivih boleznih ter posvetovalnem referendumu o RTV

Ljubljana, 29. junija - Poslanke in poslanci bodo danes glasovali o večinoma opozicijskih zakonskih predlogih, ki so jih obravnavali v ponedeljek in torek. Večini se obeta konec zakonodajne poti, zavrnili bodo verjetno tudi predlog SDS za posvetovalni referendum o prispevku za RTVS. Medtem bo zadostno podporo bržkone dobila novela zakona o nalezljivih boleznih.