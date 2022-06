Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 6.)

Ljubljana, 30. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o inflaciji, ki se je v Sloveniji v enem letu povečala z 1,7 na 10,8 odstotka, najbolj pa so se podražili naftni derivati, elektrika, kruh in meso ter turistični aranžmaji. Poročale so tudi o električnem daljnovodu med Madžarsko in Slovenijo, ki je na meji med državama začel delovati v četrtek.