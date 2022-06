Dnevnik o koncu vojne v Ukrajini (1. 7.)

Ljubljana, 30. junija - Aleš Gaube v komentarju Kennedyjeva maksima do konca vojne piše o tem, da se je na začetku petega meseca vojne dokončno utrdilo prepričanje, da bo ta še dolga. Avtor meni, da je pričakovano in vsaj v danem trenutku na uradni ravni kaže na to, da se je razprava med mirovniki in pravičniki o razpletu vojne v Ukrajini nagnila v prid slednjih.