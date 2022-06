Vasle: Podatki o inflaciji terjajo odločen odziv

Ljubljana, 30. junija - Trenutna inflacijska gibanja terjajo odločen odziv denarne, dohodkovne in javnofinančne politike, je po srečanju s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič povedal guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle in pri tem spomnil na danes objavljene podatke o junijski 10,4-odstotni letni inflaciji. Razmere v bančnem sistemu so po njegovih besedah dobre.