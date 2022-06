Inflacija v Sloveniji junija na letni ravni pospešila na 10,4 odstotka

Ljubljana, 30. junija - V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin junija na letni ravni v povprečju zvišale za 10,4 odstotka. Največ so k inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov, hrane in električne energije. Na mesečni ravni je bila inflacija 2,7-odstotna, zvišali so jo dražja elektrika, počitniški paketi in hrana, je objavil državni statistični urad.