Za Novartisom v Sloveniji leto prebojnih inovacij in krepitve položaja privlačne naložbene lokacije

Ljubljana, 4. februarja - Novartis v Sloveniji, v okviru katerega delujejo družbi Lek in Sandoz ter podružnica Novartis Pharma Services, je končal leto 2021 uspešno. Zaznamovala sta ga nadaljevanje preoblikovanja v smeri razvojno zahtevnejših izdelkov in vzpostavitve globalnega operativnega centra, so sporočili. Za naložbe so namenili 289 milijonov evrov.