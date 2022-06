Delničarjem Elektra Maribor na predlog SDH dividende, imenovana nova nadzornika

Maribor, 30. junija - Delničarji Elektra Maribor na čelu z državo, ki ima v elektrodistribucijskem podjetju 79,9-odstotni delež, so na današnji skupščini na predlog SDH odločili, da se od skoraj 3,7 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni dva milijona evrov. Imenovali so tudi dva nova nadzornika, Marijo Šeme in Sama Logarja.