Elektro Celje bo za dividende namenil dobra dva milijona evrov

Celje, 29. junija - Družba Elektro Celje bo od 4,4 milijona evrov lanskega bilančnega dobička 2,1 milijona evrov namenila za dividende, so na današnji skupščini sklenili delničarji in tako podprli predlog Slovenskega državnega holdinga. Uprava in nadzorni svet sta predlagala, da bilančni dobiček ostane nerazporejen. Dividende bodo izplačali 29. julija.