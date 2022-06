Stoltenberg: Na vrhu so bile sprejete daljnosežne odločitve

Madrid, 30. junija - Rusija nadaljuje z iskanjem političnega, vojaškega in gospodarskega dobička, je danes na novinarski konferenci ob izteku vrha zveze Nato v Madridu dejal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Po njegovih besedah so bile na vrhu sprejete daljnosežne odločitve, od sprejetja Finske in Švedske do povečanja skupnega proračuna zavezništva.