Marca na letni ravni 5,4-odstotna inflacija, na mesečni zaradi cenejše elektrike deflacija

Ljubljana, 31. marca - V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin marca na letni ravni v povprečju zvišale za 5,4 odstotka, k rasti cen pa so najbolj vplivale podražitve naftnih derivatov. V primerjavi s februarjem so se cene medtem znižale za 1,1 odstotka, deflacijo pa je pripisati predvsem cenejši električni energiji.