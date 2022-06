Ruske oborožene sile zapustile Kačji otok

Moskva/Kijev, 30. junija - Rusija je danes sporočila, da so se njene sile umaknile s Kačjega otoka v Črnem morju, ki so ga zasedle ob začetku invazije na Ukrajino. V Moskvi so navedli, da gre za "gesto dobre volje", ki da bo Ukrajini omogočila izvoz žita in kmetijskih pridelkov. Umik ruskih sil je potrdila tudi ukrajinska stran.