V izmenjavi ujetnikov osvobojenih 144 ukrajinskih vojakov

Kijev, 29. junija - Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da je bilo v izmenjavi ujetnikov z Moskvo izpuščenih 144 ukrajinskih vojakov, večinoma nekdanjih branilcev železarne Azovstal v Mariupolju. Kijev ob tem ni navedel, kdaj in kje je do izmenjave prišlo ter koliko ruskih ujetnikov je bilo v okviru izmenjave izpuščenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.