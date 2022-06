Danes podatki o dolgu in primanjkljaju v prvem četrtletju

Ljubljana, 30. junija - Državni statistični urad bo danes objavil podatke o javnofinančnem primanjkljaju in dolgu v prvem letošnjem četrtletju. Potem ko sta leta 2020 spopad z epidemijo covida-19 in blažitev njenih posledic pahnila slovenske javne finance v rdeče številke, so te že lani postopoma okrevale, dodatno naj bi se stanje izboljšalo letos.