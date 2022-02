Februarja na letni ravni 6,9-odstotna inflacija

Ljubljana, 28. februarja - V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin februarja na letni ravni v povprečju zvišale za 6,9 odstotka, od januarskih pa so bile višje za 1,4 odstotka. Februarska letna inflacija je najvišja po juliju 2008, največ pa so k njej prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv.