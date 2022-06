V Senegalu pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami prepovedali demonstracije

Dakar, 29. junija - Senegalske oblasti so zaradi naraščajočih napetosti pred parlamentarnimi volitvami prepovedale demonstracije, ki so bile za danes napovedane v prestolnici Dakar. V odloku, ki ga je izdal prefekt prestolnice, so kot razlog navedli "realno nevarnost", da bodo na shod vdrli izgredniki in da bosta ogrožena javni red in premoženje.