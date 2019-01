V afriški politiki se letos kljub volilnemu letu ne obeta veliko sprememb

pripravila Maja Lazar Jančič

Cape Town/Abuja, 12. januarja - Letošnje leto bo za Afriko volilno. Med drugim bodo volitve v Južni Afriki, Tuniziji in Nigeriji. Za države črne celine po oceni poznavalcev velja, da letošnje volitve v politiko ne bodo prinesle kaj veliko svežega vetra. Volivci bodo imeli škarje in platno v rokah tudi v Senegalu, Alžiriji, Čadu, Namibiji, Mozambiku in še kje.