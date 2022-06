ZDA uvedle nove sankcije zaradi ruskega napada na Ukrajino

Washington, 28. junija - ZDA so danes uvedle nov sveženj sankcij proti 45 organizacijam in 29 posameznikom zaradi ruskega napada na Ukrajino. Na osveženem seznamu sankcij so med drugim predstavniki ruskega obrambnega podjetja Rostec in županja ukrajinskega mesta Melitopol Halina Danilčenko, ki je bila imenovana na položaj med rusko okupacijo.