Rusija potrdila raketni napad na Kremenčuk

Moskva, 28. junija - Ruske oblasti so danes potrdile ponedeljkov napad na ukrajinsko mesto Kremenčuk, vendar trdijo, da so njihove rakete zadele skladišče orožja in streliva ter da se je požar nato razširil na bližnje nakupovalno središče. To v času napada ni obratovalo, trdijo v Moskvi. Ukrajinske oblasti medtem poročajo o vsaj 20 smrtnih žrtvah med civilisti.