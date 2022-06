V Istri poteka velika kriminalistična akcija, vpleteni naj bi bili tudi Slovenci

Reka, 28. junija - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je danes v sodelovanju z istrskimi kriminalisti izvedel več hišnih preiskav. Preiskave so povezane z nezakonitimi gradnjami in zlorabo položaja na področju prostorskega načrtovanja v mestu Vodnjan, poročajo regionalni mediji. Del preiskave so tudi Slovenci.