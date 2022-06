V Istri okrepili nadzor nad črnimi gradnjami

Reka, 10. junija - Ustanova Natura Histrica, ki upravlja z zaščitenim delom istrske županije, je v zadnjih šestih mesecih izvedla 130 nadzorov. Ustavili so osem gradbenih del, vložili deset kazenskih prijav in jih pripravili še deset ter podali dva obtožna predloga in pet zahtevkov za povrnitev v prejšnje stanje, piše danes hrvaški časnik Jutarnji list.