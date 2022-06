V dokumentarnem filmu srečanje nekdanjih nasprotnikov v boju na mejnem prehodu Holmec

Slovenj Gradec/Holmec, 28. junija - Dokumentarni film Bitka za Holmec - na drugi strani krivde režiserja Boštjana Slatenška, ki so ga v ponedeljek predvajali v Slovenj Gradcu, osvetljuje dogajanje na mejnem prehodu Holmec junija 1991 in prikazuje, kako so se tam po 30 letih srečali nekdanji nasprotniki. Film poudarja pričanja vpletenih in med drugim tudi vlogo novinarstva.