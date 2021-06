Na Holmcu poudarili pomen in dosežke policije ter njene izzive

Holmec, 28. junija - Ob dnevu policije in 30-letnici bojev je na Holmcu zvečer potekala slovesnost, na kateri so govorniki predsednik republike Borut Pahor, minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj poudarili pomen in dosežke policije ter izzive, ki jo čakajo v prihodnje. Objekt na meji so slavnostno poimenovali po dveh padlih policistih.