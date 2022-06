V ospredju vrha zveze Nato vojna v Ukrajini in odziv zavezništva nanjo

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Madrid, 27. junija - Voditelji zveze Nato bodo v torek v Madridu začeli tridnevno zasedanje zavezništva, v ospredju katerega bo nadaljnja pomoč Ukrajini ter krepitev obrambne in odvračalne drže Nata spričo ruske agresije na to državo. To bo prvi vrh Nata za slovenskega premierja Roberta Goloba, ki ga bosta spremljala ministra Tanja Fajon in Marjan Šarec.