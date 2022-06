Krizi v Ukrajini in Afganistanu bi po podatkih ZN lahko spodbudili proizvodnjo prepovedanih drog

Dunaj, 27. junija - Vojna v Ukrajini bi lahko spodbudila proizvodnjo prepovedanih drog, od humanitarne krize v Afganistanu pa je odvisna prihodnost svetovnega trga opija, je v svojem poročilu za leto 2021 zapisal Urad ZN za droge in kriminal (Unodc). Poročilo hkrati navaja, da je v letu 2021 droge uživalo približno 284 milijonov ljudi, starih med 15 in 64 let.