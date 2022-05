Poročilo opozarja na porast trga kokaina in metamfetamina v EU

Bruselj, 6. maja - Trg kokaina in metamfetamina v Evropi je v porastu, zaradi vse večjega sodelovanja med evropskimi in mednarodnimi kriminalnimi združbami, povečane dobave in proizvodnje drog ter inovacij na področju proizvodnih postopkov in kemičnih sestavin, je zapisano v poročilu, ki sta ga danes objavila Europol in evropski center za spremljanje drog (EMCDDA).