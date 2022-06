WHO: Opičje koze trenutno niso globalna nevarnost

Ženeva, 26. junija - Opičje koze zaenkrat ne predstavljajo grožnje javnemu zdravju v svetu, so pa precej zaskrbljujoče, je v soboto zvečer po zasedanju posebne strokovne skupine opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Letos so sicer v več kot 50 državah zabeležili že več kot 3200 primerov te bolezni.