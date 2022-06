V New Yorku začenjajo s cepljenjem proti opičjim kozam

New York, 24. junija - V mestu New York danes začenjajo s cepljenjem proti opičjim kozam. V 8-milijonskem mestu na vzhodni obali ZDA so doslej našteli 28 okužb, kar predstavlja 20 odstotkov vseh okužb v ZDA. Zdravstvene oblasti poudarjajo, da je nevarnost okužb za splošno prebivalstvo še vedno nizka.