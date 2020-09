Vlada začela priprave na obeležitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Slovenije

Ljubljana, 21. septembra - Vlada je na današnji dopisni seji začela priprave na obeležitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije. Vlada je med drugim imenovala častni odbor za počastitev te obletnice, posebni zadolžitvi pa sta prejeli še ministrstvi za kulturo in za izobraževanje, so sporočili po seji.