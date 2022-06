Vrhovno sodišče ZDA razveljavilo newyorški zakon o nošenju pištol v javnosti

Washington, 23. junija - Ameriško vrhovno sodišče je z večino šestih glasov proti trem razveljavilo zakon zvezne države New York, ki je od državljanov zahteval dovoljenje za nošenje pištol v javnosti. Konservativni vrhovni sodniki so zakon razglasili za neustavnega, zaščitili pravico do orožja in s tem zveznim državam otežili omejevanje nasilja.