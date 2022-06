V ZDA aretirali moškega, ki je naklepal umor vrhovnega sodnika Kavanaugha

Washington, 8. junija - Ameriška policija je davi blizu hiše vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha aretirala mlajšega moškega, ki je po aretaciji povedal, da je želel sodnika ubiti, ker bo glasoval za ukinitev pravice do splava. Vrhovno sodišče bo namreč kmalu začelo objavljati številne za mnoge sporne odločitve, med drugim o splavu in orožju, zato so razmere napete.